ЕС продлил киберсанкции против российских и китайских хакеров

Страны ЕС продлили киберсанкции - в частности против граждан РФ и Китая.

Источник: Совет ЕС, Politico

Детали: Ограничительные меры продлили до 18 мая 2022 года. Сейчас санкции применяются к восьми физическим лицам и четырем организациям. Они включают замораживание активов и запрет на поездки. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства этим лицам.

Предыстория: