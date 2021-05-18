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ЕС продлил киберсанкции против российских и китайских хакеров

Вторник, 18 мая 2021, 04:17

Страны ЕС продлили киберсанкции - в частности против граждан РФ и Китая.

Источник: Совет ЕС, Politico

Детали: Ограничительные меры продлили до 18 мая 2022 года. Сейчас санкции применяются к восьми физическим лицам и четырем организациям. Они включают замораживание активов и запрет на поездки. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства этим лицам.

Предыстория:

  • ЕС ввел первые в истории санкции в ответ на кибератаки в июле 2020 года. Они были нацелены на российских, китайских и северокорейских хакеров и организаций, причастных к серьезным инцидентам в предыдущие годы, а именно к NotPetya и WannaCry.
  • Как сообщалось, под действие санкций попали россияне Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников - российские хакеры. Кроме того, санкции ввели против Главного центра специальных технологий ГРУ. Кроме РФ, под действие киберсанкций попали двое граждан Китая - Гао Ченг и Чжан Ши Лонг - и организации из КНР и Северной Кореи - Tianjin Huaying Haitai Science и Chosun Expo.
  • Кроме того, в октябре 2020-го под санкции ЕС за кибератаку на парламент Германии попали руководитель Главного разведывательного управления РФ Игорь Костюков и офицер 85-го Главного центра специальных служб ГРУ Дмитрий Бадинь. Также санкции наложили на 85-й Главный центр специальных служб ГРУ РФ.

Темы: хакерыЕСсанкции


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