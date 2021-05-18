Johnson & Johnson вдвічі скоротила поставки до ЄС цього тижня — Reuters

Компанія Johnson & Johnson на цьому тижні вдвічі скоротила очікувані поставки вакцини проти COVID-19 до ЄС.

Джерело: джерело Reuters - офіційний представник ЄС, який брав участь в переговорах з виробниками вакцин

Деталі: Згідно з контрактом з ЄС, Johnson & Johnson зобов'язалася відвантажити 55 млн доз вакцини в другому кварталі. Але в середині кварталу доставили менше 5 млн доз – менше 10% від запланованого.

Як зазначається, на додачу до цих початкових затримок виробник "скорочує поставки на цьому тижні наполовину". Наразі неясно, скільки доз доставлять на наступному тижні. Очікується, що тимчасове скорочення поставок буде компенсоване пізніше.

Представник Johnson & Johnson відмовився коментувати затримку на цьому тижні, але заявив, що компанія, як і раніше, дотримується мети доставити 200 мільйонів доз до ЄС цьогоріч.

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