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Johnson & Johnson вдвічі скоротила поставки до ЄС цього тижня — Reuters

Вівторок, 18 травня 2021, 06:26
Johnson & Johnson вдвічі скоротила поставки до ЄС цього тижня — Reuters
France24

Компанія Johnson & Johnson на цьому тижні вдвічі скоротила очікувані поставки вакцини проти COVID-19 до ЄС.

Джерело: джерело Reuters - офіційний представник ЄС, який брав участь в переговорах з виробниками вакцин

Деталі: Згідно з контрактом з ЄС, Johnson & Johnson зобов'язалася відвантажити 55 млн доз вакцини в другому кварталі. Але в середині кварталу доставили менше 5 млн доз – менше 10% від запланованого.

Як зазначається, на додачу до цих початкових затримок виробник "скорочує поставки на цьому тижні наполовину". Наразі неясно, скільки доз доставлять на наступному тижні.  Очікується, що тимчасове скорочення поставок буде компенсоване пізніше.

Представник Johnson & Johnson відмовився коментувати затримку на цьому тижні, але заявив, що компанія, як і раніше, дотримується мети доставити 200 мільйонів доз до ЄС цьогоріч.

Передісторія:

  • Перші вакцини Johnson & Johnson прибули до країн ЄС у понеділок 12 квітня - приблизно за місяць після затвердження.
  • Однак, згодом компанія вирішила відкласти постачання у зв’язку з рішенням США призупинити використання препарату після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів. Європейське агентство з лікарських засобів  виявило можливий зв'язок між щепленням вакциною Johnson & Johnson  і утворенням тромбів, але переваги вакцини переважують ризики від її використання.
  • 21 квітня стало відомо, що Johnson & Johnson відновлює поставки до Європи.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусЄС
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