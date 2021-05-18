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Johnson & Johnson вдвое сократила поставки в ЕС на этой неделе — Reuters

Вторник, 18 мая 2021, 06:26
Johnson & Johnson вдвое сократила поставки в ЕС на этой неделе — Reuters
France24

Компания Johnson & Johnson на этой неделе вдвое сократила ожидаемые поставки вакцины против COVID-19 в ЕС.

Источник: источник Reuters - официальный представитель ЕС, который принимал участие в переговорах с производителями вакцин

Детали: Согласно контракту с ЕС, Johnson & Johnson обязалась отгрузить 55 млн доз вакцины во втором квартале. Но в середине квартала доставили меньше 5 млн доз - менее 10% от запланированного.

Как отмечается, в дополнение к этим исходным задержкам производитель "сокращает поставки на этой неделе наполовину". Сейчас неясно, сколько доз доставят на следующей неделе. Ожидается, что временное сокращение поставок будет компенсировано позже.

Представитель Johnson & Johnson отказался комментировать задержку на этой неделе, но заявил, что компания по-прежнему придерживается цели доставить 200 млн доз в ЕС в этом году.

Предыстория:

  • Первые вакцины Johnson & Johnson прибыли в страны ЕС в понедельник 12 апреля - примерно через месяц после утверждения.
  • Однако, впоследствии компания решила отложить поставки в связи с решением США приостановить использование препарата после сообщений о единичных случаях развития тромбов у привитых пациентов. Европейское агентство по лекарственным средствам обнаружило возможную связь между прививкой вакциной Johnson & Johnson и образованием тромбов, но преимущества вакцины перевешивают риски от ее использования.
  • 21 апреля стало известно, что Johnson & Johnson возобновляет поставки в Европу.

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Темы: вакцинациякоронавирусЕС
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