В Україні більше 4 тисяч випадків COVID-19 і тисяча госпіталізованих

За попередню добу в Україні підтвердили 4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 999 осіб.

Джерело: Facebook-сторінка міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Станом на 18 травня в Україні підтвердили 4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 999 осіб; летальних випадків – 285; одужало – 17 751 особа.

За минулу добу здійснено тестувань– 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло – 2 160 095 осіб; одужало – 1 882 344 особи; летальних випадків – 48 469; проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Щеплено проти COVID-19 за добу 17 травня 17 232 людини, 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи.