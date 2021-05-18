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В Украине более 4 тысяч случаев COVID-19 и тысяча госпитализированных

Вторник, 18 мая 2021, 08:34

За минувшие сутки в Украине подтвердили 4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 999 человек.

Источник: Facebook-страница министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: По состоянию на 18 мая в Украине подтвердили 4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 999 человек; летальных случаев - 285; выздоровели - 17751 человек.

За минувшие сутки совершено тестов - 61 110 (в частности методом ПЦР - 30 693, методом ИФА - 13 378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 039).

Всего за все время пандемии в Украине заболело - 2 160 095 человек; выздоровели - 1 882 344 человека; летальных исходов - 48 469; проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Привито против COVID-19 за сутки 17 мая 17232 человека, 948 332 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирус


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