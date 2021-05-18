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США закликали Вірменію та Азербайджан до переговорів про демаркацію кордонів

Вівторок, 18 травня 2021, 08:40

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час окремих телефонних розмов з лідерами Вірменії та Азербайджану висловив стурбованість з приводу недавньої напруженості між двома країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

"Салліван передав прихильність Сполучених Штатів справі миру, безпеки і процвітання на Південному Кавказі. Він висловив стурбованість з приводу недавньої напруженості у відносинах між Вірменією і Азербайджаном і підкреслив, що пересування військових поблизу недемаркованих кордонів безвідповідальне і провокаційне", - йдеться в повідомленні.

Салліван підкреслив необхідність проведення двома країнами офіційних переговорів з демаркації їх міжнародного кордону.

"Нарешті, він передав прихильність Сполучених Штатів досягненню регіонального примирення за допомогою двосторонньої взаємодії і в якості співголови Мінської групи", - відзначили в Білому домі.

Нагадаємо, в.о прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що військові Азербайджану вранці 12 травня перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Він назвав це "диверсійним просуванням". 

Пашинян звернувся до президента Росії Владіміра Путіна щодо надання допомоги відповідно до вірмено-російського договору, йдеться в тому числі йде про військову допомогу.

В МЗС Азербайджан у свою чергу заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови.  

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна

Теми: СШАВірменіяАзербайджан


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