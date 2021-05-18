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США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границ

Вторник, 18 мая 2021, 08:40

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе отдельных телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайджана выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности между двумя странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Салливан передал приверженность Соединенных Штатов делу мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе. Он выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что передвижение военных вблизи недемаркированных  границ безответственно и провокационно", - говорится в сообщении.

Салливан подчеркнул необходимость проведения двумя странами официальных переговоров по демаркации их международной границы.

"Наконец, он передал приверженность Соединенных Штатов достижению регионального примирения посредством двустороннего взаимодействия и в качестве сопредседателя Минской группы", - отметили в Белом доме.

Напомним, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Он назвал это "диверсионным продвижением".

Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину о предоставлении помощи в соответствии с армяно-российским договором, в том числе речь идет о военной помощи.

В МИД Азербайджан в свою очередь заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война

Темы: СШААрменияАзербайджан


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