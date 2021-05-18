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Швейцарія є найбільш ймовірним місцем проведення зустрічі Байдена і Путіна - росЗМІ

Вівторок, 18 травня 2021, 09:20

Швейцарія є найбільш імовірним місцем зустрічі на вищому рівні між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Владіміром Путіним в червні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Комерсант" з посиланням на джерела в російському уряді.

За словами співрозмовників видання, рішення багато в чому буде залежати від намічених на 19-20 травня переговорів глав дипломатичних відомств РФ і США Сергія Лаврова і Ентоні Блінкена.

Поки Москва офіційно не підтвердила проведення зустрічі.

Байден та його радники хочуть організувати зустріч з президентом РФ у третій країні у червні, коли президент США перебуватиме у Європі для зустрічі "Великої сімки" і перемовин з союзниками в НАТО  у Брюсселі. 

Речниця Білого дому Джен Псакі раніше говорили, що триває робота щодо місця, часу та інших деталей зустрічі. Вона також зазначила, що не йдеться про необхідність вирішення якихось ключових розбіжностей між США і Росією перед тим, як зустріч відбудеться. 

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена. Таку пропозицію висунула також Чехія.

Теми: ШвейцаріяПутінБайден


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