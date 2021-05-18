Швейцария является наиболее вероятным местом для встречи Байдена и Путина - росCМИ

Швейцария является наиболее вероятным местом встречи на высшем уровне между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным в июне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском правительстве.

По словам собеседников издания, решение во многом будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Пока Москва официально не подтвердила проведение встречи.

Байден и его советники хотят организовать встречу с президентом РФ в третьей стране в июне, когда президент США будет находиться в Европе для встречи "Большой семерки" и переговоров с союзниками в НАТО в Брюсселе.

Спикер Белого дома Джен Псаки ранее говорила, что сейчас идет работа по поводу места, времени и других деталей встречи. Она также отметила, что речь не идет о необходимости решения каких-то ключевых разногласий между США и Россией перед тем, как встреча состоится.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Финляндия предложила США и России принять возможную встречу Путина и Байдена. Такое предложение выдвинула также Чехия.