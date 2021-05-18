Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцария является наиболее вероятным местом для встречи Байдена и Путина - росCМИ

Вторник, 18 мая 2021, 09:20
Швейцария является наиболее вероятным местом для встречи Байдена и Путина - росCМИ

Швейцария является наиболее вероятным местом встречи на высшем уровне между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным в июне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском правительстве.

По словам собеседников издания, решение во многом будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Пока Москва официально не подтвердила проведение встречи.

Байден и его советники хотят организовать встречу с президентом РФ в третьей стране в июне, когда президент США будет находиться в Европе для встречи "Большой семерки" и переговоров с союзниками в НАТО в Брюсселе.

Спикер Белого дома Джен Псаки ранее говорила, что сейчас идет работа по поводу места, времени и других деталей встречи. Она также отметила, что речь не идет о необходимости решения каких-то ключевых разногласий между США и Россией перед тем, как встреча состоится.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Финляндия предложила США и России принять возможную встречу Путина и Байдена. Такое предложение выдвинула также Чехия.

Темы: ШвейцарияПутинБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Швейцария
В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота - расследование
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
В нейтральной Швейцарии узнали, как их бронеавтомобили попали в Украину
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
В центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: