Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Швейцария является наиболее вероятным местом для встречи Байдена и Путина - росCМИ

Вторник, 18 мая 2021, 09:20

Швейцария является наиболее вероятным местом встречи на высшем уровне между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным в июне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском правительстве.

По словам собеседников издания, решение во многом будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Пока Москва официально не подтвердила проведение встречи.

Байден и его советники хотят организовать встречу с президентом РФ в третьей стране в июне, когда президент США будет находиться в Европе для встречи "Большой семерки" и переговоров с союзниками в НАТО в Брюсселе.

Спикер Белого дома Джен Псаки ранее говорила, что сейчас идет работа по поводу места, времени и других деталей встречи. Она также отметила, что речь не идет о необходимости решения каких-то ключевых разногласий между США и Россией перед тем, как встреча состоится.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Финляндия предложила США и России принять возможную встречу Путина и Байдена. Такое предложение выдвинула также Чехия.

Темы: ШвейцарияПутинБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: Байден об Израиле, paperless

От авиаударов погибли 212 палестинцев, из них треть — дети

Аргентина вытеснила США из тройки стран, где больше всего новых COVID-инфицирований

На Индию обрушился самый мощный за 20 лет циклон — 150 тысяч человек эвакуировали

Байден — Нетаньяху: У Израиля есть право на защиту

Из Ливана в сторону Израиля вылетели шесть ракет, Израиль открыл огонь в ответ

Все новости...
Швейцария
В Швейцарии проведут референдум по однополым бракам
Швейцария ослабляет карантин
Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии за 60 миллионов франков – Лещенко
Последние новости
09:20
Швейцария является наиболее вероятным местом для встречи Байдена и Путина - росCМИ
09:17
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады в четверг – Арахамия
09:13
Украина стала ближе к "промышленному безвизу" – Минэкономики
08:40
США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границ
08:34
В Украине более 4 тысяч случаев COVID-19 и тысяча госпитализированных
08:09
ЕС на год продлил санкции против российских хакеров
08:00
Главные новости понедельника и ночи: Байден об Израиле, paperless
07:30
В ЕС ослабили правила для Pfizer — теперь вакцины можно хранить дольше
07:00
В индийском селе открыли COVID-больницу под открытым небом — капельницы цепляют на деревья
06:26
Johnson & Johnson вдвое сократила поставки в ЕС на этой неделе — Reuters
Все новости...