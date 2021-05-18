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Україна звернеться до Білого дому для отримання вакцин від США

Вівторок, 18 травня 2021, 10:00

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу у вівторок, що доручив послу України в США Оксані Маркаровій звернутись до Білого дому для обговорення отримання вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба нагадав, що напередодні президент США Джо Байден оголосив про плани його адміністрації доставити 80 млн доз вакцин в інші країни до кінця червня. Кулеба сказав, що Україна вітає це рішення.

"Вчора я доручив послу у Вашингтоні звернутися до Білого дому... для предметного обговорення нашої взаємодії на цьому треку. Переконаний, що тут у нас все вдасться", - зазначив міністр.

На додачу до 60 млн доз вакцини AstraZeneca, Байден пообіцяв до кінця червня додаткові 20 мільйонів доз, що включатимуть вакцини Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson, які застосовуються у США.

Він не уточнив, які саме країни можуть отримати додаткові дози. 

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Теми: Covid-2019вакцинаціяСШАкоронавірусУкраїна


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