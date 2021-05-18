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Украина обратится в Белый дом для получения вакцин от США

Вторник, 18 мая 2021, 10:00

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге во вторник, что поручил послу Украины в США Оксане Маркаровой обратиться в Белый дом для обсуждения получения вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кулеба напомнил, что накануне президент США Джо Байден объявил о планах его администрации доставить 80 млн доз вакцин в другие страны до конца июня. Кулеба сказал, что Украина приветствует это решение.

"Вчера я поручил послу в Вашингтоне обратиться к Белому дому... для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке. Убежден, что здесь у нас все получится", - отметил министр.

В дополнение к 60 млн доз вакцины AstraZeneca Байден пообещал до конца июня дополнительные 20 млн доз, включающие вакцины Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson, которые применяются в США.

Он не уточнил, какие именно страны могут получить дополнительные дозы.

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Темы: Covid-2019вакцинацияСШАкоронавирусУкраина


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