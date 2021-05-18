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ЦАХАЛ: Понад 150 терористів убито в боях у Газі

Вівторок, 18 травня 2021, 10:50
Хідаї Зільберман

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що станом на минулу ніч вони вбили понад 150 бойовиків-терористів, в основному з ХАМАС, під час боїв у секторі Гази.

Джерело: "The Times of Israel"

Деталі: За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАС, у ході бойових дій було вбито як мінімум понад 200 палестинців, у тому числі понад 50 неповнолітніх і три десятки жінок.

За словами офіційного представника ЦАХАЛа Хідаї Зільбермана, станом на ніч понеділка серед убитих були понад 120 членів ХАМАС і понад 25 – членів Палестинської ісламського джихаду. Ще кілька бойовиків терористів, ймовірно, були вбиті за ніч.

Крім того, Зільберман заявив, що у ході нічних авіаударів Армія оборони Ізраїлю знищила близько 15 км підземних тунелів ХАМАС у місті Газа і Хан-Юнісі. 

Близько 60 літаків скинули понад 100 бомб на 65 цілей протягом приблизно 30 хвилин, починаючи з 3:45 ранку вівторка.

Це четверта атака на мережу оборонних бункерів і переходів ХАМАСу в секторі Гази, яку ЦАХАЛ охрестили "метро". Зруйновано вже понад 100 км тунелів.

Теми: Ізраїль


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