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ЦАХАЛ: Более 150 террористов убиты в боях в Газе

Вторник, 18 мая 2021, 10:50
ЦАХАЛ: Более 150 террористов убиты в боях в Газе
Хидаи Зильберман

Армия обороны Израиля заявляет, что по состоянию на прошлую ночь они убили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС, во время боев в секторе Газы.

Источник: "The Times of Israel"

Детали: По данным Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, в ходе боевых действий было убито как минимум более 200 палестинцев, в том числе более 50 несовершеннолетних и три десятка женщин. 

По словам официального представителя ЦАХАЛа Хидаи Зильбермана, по состоянию на ночь понедельника среди убитых были более 120 членов ХАМАС и более 25 – членов Палестинского исламского джихада. Еще несколько боевиков террористов, вероятно, были убиты за ночь.

Кроме того, Зильберман заявил, что в ходе ночных авиаударов Армия обороны Израиля уничтожила около 15 км подземных туннелей ХАМАС в городе Газа и Хан-Юнисе. 

Около 60 самолетов сбросили более 100 бомб на 65 целей в течение примерно 30 минут, начиная с 3:45 утра вторника.

Это четвертая атака на сеть оборонительных бункеров и переходов ХАМАСа в секторе Газа, которую ЦАХАЛ окрестили "метро". Разрушены уже более 100 км туннелей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильСектор Газа
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