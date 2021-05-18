Прикордонники затримали рекордну контрабанду: крам вивантажують другу добу
Прикордонники затримали рекордний контрабандний вантаж товарів народного споживання, який прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар.Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо.
Незаконний вантаж виявили 17 травня у ході реалізації оперативної інформації
Орієнтовно, на судні прибуло 13 тонн контрабанди, зазначають у ДПСУ. Станом на 8-му ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.
Наразі продовжуються слідчі дії тта встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження біг-бегів (м’яких контейнерів) з контрабандним крамом.
Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів.
Спікер ДПСУ Андрій Демченко уточнив УП, що судно під прапором Палау прибуло в Україну з Туреччини.