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Прикордонники затримали рекордну контрабанду: крам вивантажують другу добу

Вівторок, 18 травня 2021, 10:53
Прикордонники затримали рекордну контрабанду: крам вивантажують другу добу

Прикордонники затримали рекордний контрабандний вантаж товарів народного споживання, який прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар.Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо.

Незаконний вантаж виявили 17 травня у ході реалізації оперативної інформації

Орієнтовно, на судні прибуло 13 тонн контрабанди, зазначають у ДПСУ. Станом на 8-му ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.

Наразі продовжуються слідчі дії тта встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження біг-бегів (м’яких контейнерів) з контрабандним крамом.

Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів.

Спікер ДПСУ Андрій Демченко уточнив УП, що судно під прапором Палау прибуло в Україну з Туреччини.

Українська правда

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Теми: контрабандаМиколаївПрикордонна служба
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