Пограничники задержали рекордную контрабанду: товар выгружают вторые сутки

Пограничники задержали рекордный контрабандный груз товаров народного потребления, который прибыл в Украину иностранным судном через Николаевский порт.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сверху судно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар.Тонны товара - обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и тому подобное.

Незаконный груз выявили 17 мая во ходе реализации оперативной информации

Ориентировочно, на судне прибыло 13 тонн контрабанды, отмечают в ГПСУ. По состоянию на 8 утра уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром.

В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливается круг причастных к незаконной сделки человек. Продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром.

После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена ​​сумма оценки товаров.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко уточнил УП, что судно под флагом Палау прибыло в Украину из Турции.