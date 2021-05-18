Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники задержали рекордную контрабанду: товар выгружают вторые сутки

Вторник, 18 мая 2021, 10:53
Пограничники задержали рекордную контрабанду: товар выгружают вторые сутки

Пограничники задержали рекордный контрабандный груз товаров народного потребления, который прибыл в Украину иностранным судном через Николаевский порт.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сверху судно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар.Тонны товара - обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и тому подобное.

Незаконный груз выявили 17 мая во ходе реализации оперативной информации

Ориентировочно, на судне прибыло 13 тонн контрабанды, отмечают в ГПСУ. По состоянию на 8 утра уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром.

В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливается круг причастных к незаконной сделки человек. Продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром.

После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена ​​сумма оценки товаров.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко уточнил УП, что судно под флагом Палау прибыло в Украину из Турции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: контрабандаНиколаевПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
контрабанда
ЕС не фиксирует значительной контрабанды оружия из Украины – еврокомиссар в Киеве
В Украину пытались ввезти почти целый самолет по частям – таможенники
Полиция задержала турка-контрабандиста героина, которого искал Интерпол
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
В центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: