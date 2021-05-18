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На підприємстві "Укрзалізниці" привласнили понад 1 млн грн – поліція

Вівторок, 18 травня 2021, 12:14
На підприємстві Укрзалізниці привласнили понад 1 млн грн – поліція
Фото УЗ

Слідчі Нацполіції викрили незаконне заволодіння понад 1 млн грн підприємства, засновником якого є АТ "Укрзалізниця".

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Службові особи підприємства, діючи за попередньою змовою із керівниками кількох суб’єктів господарювання, закупляли за завищеними цінами комплектуючі для ремонту локомотивних швидкостемірів. Окрім того, придбані деталі були неякісні та непридатні до використання. За такою схемою фігуранти заволоділи понад мільйоном гривень".

Деталі: 17 травня у Києві, Київській та Дніпропетровській областях правоохоронці провели низку обшуків в офісних приміщеннях товариства, підприємств-постачальників та за місцями проживання фігурантів.

У результаті вилучили документацію щодо закупівлі комплектуючих, яка підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

За даним фактом розслідують провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Досудове розслідування триває.

Українська правда
Теми: Укрзалізницяобшукиполіція
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