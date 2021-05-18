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На предприятии "Укрзализныци" присвоили более 1 млн грн. – полиция

Вторник, 18 мая 2021, 12:14
На предприятии Укрзализныци присвоили более 1 млн грн. – полиция
Фото УЗ

Следователи Нацполиции разоблачили незаконное завладение более 1 млн грн. предприятия, учредителем которого является АО "Укрзализныця".

Источник: Нацполиция

Дословно: "Должностные лица предприятия, действуя по предварительному сговору с руководителями нескольких субъектов хозяйствования, закупали по завышенным ценам комплектующие для ремонта локомотивных скоростемеров. Кроме того, приобретенные детали были некачественные и непригодны к использованию. По такой схеме фигуранты завладели более чем миллионом гривен".

Детали: 17 мая в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях общества, предприятий-поставщиков и по месту жительства фигурантов.

В результате изъяли документацию по закупке комплектующих, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов.

По данному факту расследуется производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцяобыскиполиция
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