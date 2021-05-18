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В Одесу прибув сучасний британський патрульний корабель

Вівторок, 18 травня 2021, 12:35

Британський патрульний корабель HMS Trent P224 18 травня прибув до одеського порту.

Джерело: Одеське видання "Думская"

Деталі: Корабель увійшов у Чорне море вдень 16 травня у відповідь на ескалацію напруженості в азово-чорноморському регіоні. За попередньою інформацією, він пробуде тут до 4 червня.

HMS Trent один з новітніх кораблів британського флоту, введений до складу ВМС в серпні 2020 року.

Довжина 90 метрів, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водотоннажність понад 2 тисячі тонн. Пара дизелів розганяють його до 25 вузлів. Екіпаж - 60 моряків.

 

Озброєння складається з 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ППО Mark 44 Bushmaster II, двох 7,62-мм кулеметів і пари "мініганом".

Вертолітний майданчик може прийняти вертоліт типу "Мерлін".

Основне призначення корабля - боротьба з тероризмом, піратством і операції щодо запобігання контрабанді.

Теми: БританіяфлотОдеса


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