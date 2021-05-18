В Одессу прибыл современный британский патрульный корабль

Британский патрульный корабль HMS Trent P224 18 мая прибыл в одесский порт.

Источник: Одесское издание "Думская"

Детали: Корабль вошел в Черное море днем ​​16 мая в ответ на эскалацию напряженности в азово-черноморском регионе. По предварительной информации, он пробудет здесь до 4 июня.

HMS Trent один из новейших кораблей британского флота, введенный в состав ВМС в августе 2020 года.

Его длина 90 метров, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение более 2000 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж - 60 моряков.

Вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ПВО Mark 44 Bushmaster II, двух 7,62-мм пулеметов и пары "Миниганов".

Вертолетная площадка может принять вертолет типа "Мерлин".

Основное назначение корабля - борьба с терроризмом, пиратством и операции по предотвращению контрабанды.