У Білорусі заблокували відомий опозиційний портал: до керівництва прийшли силовики

У Білорусі заблокували діяльність порталу TUT.BY, а відносно посадових осіб порушили кримінальну справу через ухилення від сплати податків.

Джерело: TUT.BY

Дослівно комітет держконтролю Білорусі: "Відносно посадових осіб ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.243 КК (ухилення від сплати податків, зборів в особливо великому розмірі)".

Деталі: Крім того, кілька редакторів, включаючи головного редактора, повідомили про те, що до них прийшли з департаменту фінрозслідувань.

Домен порталу заблокований, проте в Telegram-каналі сайту повідомляється, що перестали виходити на зв'язок журналісти і фотографи, які приїхали до офісу TUT.BY - Артем Майоров ("Білоруси і ринок"), Дар'я Бурякіна (TUT.BY), Олександр Чорнухо (Onliner).

Крім того, не відповідають на дзвінки співробітники, які були в офісі TUT.BY, в тому числі редакція. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані.

У будинку, де живе головний редактор tut.bу Марина Золотова, зламані двері в загальний тамбур на її поверсі.

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