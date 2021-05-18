Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Белорусские силовики пришли к руководству TUT.BY: портал заблокирован

Вторник, 18 мая 2021, 12:41

В Беларуси заблокировали деятельность портала TUT.BY, а в отношении должностных лиц возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты сумм налогов.

Источник: TUT.BY

Дословно комитет госконтроля Беларуси: "В отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)".

Детали: Кроме того, несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из департамента финрасследований.

Домен портала заблокирован, однако в Telegram-канале сайта сообщается, что перестали выходить на связь журналисты и фотографы, которые приехали к офису TUT.BY — Артем Майоров ("Белорусы и рынок"), Дарья Бурякина (TUT.BY), Александр Чернухо (Onliner).

Кроме того, не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.

В доме, где живёт главный редактор tut.bу Марина Золотова, сломана дверь в общий тамбур на её этаже.

Напомним:

  • В ЕС назвали лишения статуса СМИ крупнейшего новостного портала Беларуси TUT.by вопиющим нарушением свободы слова.

Украинская правда
Темы: БеларусьСМИ


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украину доставили 120 тысяч доз вакцины Comirnaty от Pfizer

ЦАХАЛ: Более 150 террористов убиты в боях в Газе

Кличко настаивает, что силовики приходили именно к нему

В МИД прокомментировали видео, обнародованное экс-судьей Чаусом

Обыски в доме Кличко не касаются самого мэра - СБУ

исправлено В дом Кличко пришли правоохранители

Все новости...
Беларусь
Лукашенко разрешил силовикам использовать боевую технику на протестах
Белорусам не покажут Евровидение
Беларусь делает платным выезд в Украину, Польшу и Литву
Последние новости
12:41
Белорусские силовики пришли к руководству TUT.BY: портал заблокирован
12:37
Медведчук подал апелляцию на домашний арест 
12:28
Служил в украинской армии: СБУ разоблачила бывшего боевика
12:14
На предприятии "Укрзализныци" присвоили более 1 млн грн. – полиция
12:13
Более 40% украинцев не готовы получить прививку против COVID-19. Опрос
11:59
инфографикаБолее половины киевлян довольны действиями Кличко – опрос
11:46
Суд временно запретил взыскать с УЗ 140 миллионов долларов долга
11:35
Россия преследует почти 100 крымских татар – Денисова
11:31
Руководителя НААН повторно отстранили от должности
11:29
В Украину доставили 120 тысяч доз вакцины Comirnaty от Pfizer
Все новости...