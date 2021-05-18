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В Беларуси заблокировали известный оппозиционный портал: к руководству пришли силовики

Вторник, 18 мая 2021, 12:41
В Беларуси заблокировали известный оппозиционный портал: к руководству пришли силовики

В Беларуси заблокировали деятельность портала TUT.BY, а в отношении должностных лиц возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты сумм налогов.

Источник: TUT.BY

Дословно комитет госконтроля Беларуси: "В отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)".

Детали: Кроме того, несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из департамента финрасследований.

Домен портала заблокирован, однако в Telegram-канале сайта сообщается, что перестали выходить на связь журналисты и фотографы, которые приехали к офису TUT.BY — Артем Майоров ("Белорусы и рынок"), Дарья Бурякина (TUT.BY), Александр Чернухо (Onliner).

Кроме того, не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.

В доме, где живёт главный редактор tut.bу Марина Золотова, сломана дверь в общий тамбур на её этаже.

Напомним:

  • В ЕС назвали лишения статуса СМИ крупнейшего новостного портала Беларуси TUT.by вопиющим нарушением свободы слова.

Украинская правда

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Темы: БеларусьСМИ
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