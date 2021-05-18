В Україні дощитиме і буде прохолодно

Найближчої доби хмарну, з дощами погоду в Україні буде визначати циклон, що переміщається з заходу, і досить прохолодна повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу часом дощі, місцями грози (в Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях подекуди значні дощі).

Вітер південно-східний та північно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, в західних, вдень також і у південних і східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 14-20°, в Одеській області 20-24°; на високогір'ї Карпат протягом доби 3-9° тепла.

У Києві 19 травня часом дощ, вдень можлива гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

У четвер в Україні часом дощ, місцями грози, лише вночі в південних областях без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 8-13°; днем 14-19°, на півдні та сході країни місцями 20-25°.

У столиці 19 травня часом дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.

Додатково: 18 травня на 9 годину ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 15-20°, в Дніпрі, в межах Києва, 15°.

За даними Укргідрометцентру, 18 травня в Україні очікуються грози, вдень, крім північних областей, місцями град і шквали 15-20 м/с.