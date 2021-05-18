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В Украине будет дождливо и прохладно

Вторник, 18 мая 2021, 12:47
В Украине будет дождливо и прохладно

В ближайшие сутки облачную, с дождями погоду в Украине будет определять циклон, перемещающийся с запада, и довольно прохладная воздушная маса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В среду временами дожди, местами грозы (в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях кое-где значительные дожди).

Ветер юго-восточный и южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем также и в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°; днем 14-20°, в Одесской области 20-24°; на высокогорье Карпат в течение суток 3-9° тепла.

В Киеве 19 мая временами дождь, днем возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

В четверг в Украине временами дождь, местами грозы, лишь ночью в южных областях без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13°; днём 14-19°, на юге и востоке страны местами 20-25°.

В столице 19 мая временами дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°.

Дополнительно: 18 мая на 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 15-20°, в Днепре, в пределах Киева, 15°.

По данным Укргидрометцентра, 18 мая в Украине ожидаются грозы, днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Темы: погода
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