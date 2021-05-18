Новий обшук у Києві: цього разу пов'язаний із моряками

18 травня правоохоронці проводять санкціонований обшук в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві.

Джерело: прокуратура АР Крим та Севастополя

Деталі: За даними слідства, вказана інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень на основі документів про працю на суднах, які здійснюють заходження до закритих Україною портів Кримського півострова для розвантаження та завантаження різного роду вантажів, а також періодично проходять у закритих портах півострова інспекції та перевірки.

Відтак, видача морякам посвідчень здійснюється на основі незаконних документів, отриманих на тимчасово окупованому півострові.

До того ж, вказана організація ухиляється від виконання раніше винесеної судом ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в її віданні, заявляють у прокуратурі.

Досудове розслідування відбувається в рамках кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України.

Обшук прокуратура АР Крим проводить спільно зі слідчими кримського управління Служби безпеки України.