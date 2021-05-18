Новый обыск в Киеве: на этот раз связан с моряками

18 мая правоохранители проводят санкционированный обыск в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве.

Источник: прокуратура АР Крым и Севастополя

Детали: По данным следствия, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе документов о труде на судах, которые осуществляют заходы в закрытых Украиной портах Крымского полуострова для разгрузки и загрузки различного рода грузов, а также периодически проходят в закрытых портах полуострова инспекции и проверки.

Следовательно, выдача морякам удостоверений осуществляется на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированной полуострове.

К тому же, указанная организация уклоняется от выполнения ранее вынесенного судом определения о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ее ведении, заявляют в прокуратуре.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

Обыск прокуратура АР Крым проводит совместно со следователями крымского управления Службы безопасности Украины.