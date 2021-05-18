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В Білорусі почали раптову перевірку ракетних військ

Вівторок, 18 травня 2021, 14:55

В Білорусі почалася раптова перевірка бойової готовності ракетних військ Збройних сил.

Джерело: державне білоруське інформагентство "Бєлта"

Деталі: Згідно з інформацією Міноборони Білорусі до перевірки залучаються військові частини і підрозділи комплексів тактичних ракет "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Полонез", "Смерч", "Ураган".

Всього буде задіять до 100 одиниць техніки і понад 500 осіб особового складу.

Планується, що після виконання заходів підготовки військові частини і підрозділи висуватимуться на полігони Збройних Сил для виконання навчально-бойових завдань.

Завершиться перевірка контрольними заняттями з нанесення ракетних ударів.



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