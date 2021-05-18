В Беларуси начали внезапную проверку ракетных войск

В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил.

Источник: государственное белорусское информагентство "Белта"

Детали: Согласно информации Минобороны Беларуси к проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган".

Всего будет задействовано до 100 единиц техники и более 500 человек личного состава.

Планируется, что после выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения будут выдвигаться на полигоны Вооруженных Сил для выполнения учебно-боевых задач.

Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.