Як "невеликий готель": у Лук'янівському СІЗО відкрили платні камери

У Київському слідчому ізоляторі презентували 18 відновлених камер, у яких є душова кабіна, туалет, телевізор, мікрохвильова піч, чайник, телефон, одно- чи двоярусні ліжка.

Джерело: УНІАН і міністр юстиції Денис Малюська у Facebook

Деталі: Камери облаштовані за норвезьким зразком, у сіро-білих тонах.

У них є санвузол, телевізор, мікрохвильова піч, чайник, холодильник, раковина, стаціонарний телефон, одно- або двоярусні ліжка (залежно від типу камери) з хорошими матрасами, а також відеокамера та Wi-Fi.

Міністр юстиції Денис Малюська продемонстрував на відео, як виглядають оновлені камери. За його словами, це як "невеликий готель".

На першому та другому поверхах корпусу СІЗО, де відновили камери, є також пральня, кімната для охорони та пост спостереження з відеокамерами.

Як і в камерах, які були відновлені декілька років тому, перебування впродовж місяця для арештанта обійдеться в 12 тисяч гривень незалежно від того, одномісна ця камера чи двомісна.

Як повідомила журналістам заступник міністра юстиції Олена Висоцька, у відремонтованих камерах зможуть утримувати 32 особи.

Вона додала, що Мін’юст має намір і далі відновлювати камери у слідчому ізоляторі Києва.

За її словами, ремонт камер відбувся за рахунок коштів, отриманих від в’язнів, які користуються платними камерами, відновленими раніше.

"Ми розраховуємо, що й цей корпус буде зайнятий, а це означає, що 400 тисяч гривень на місяць ізолятор отримуватиме на спецфонд капітальних видатків і сам себе зможе поступово реконструювати", – пояснила Висоцька.

Часткове фінансування відбулось і за рахунок капітальних видатків, додала вона.

Висоцька також зауважила, що всього в слідчому ізоляторі 2 300 осіб, а платних камер є не більше як на 48 осіб.

Крім того, вона прокоментувала наміри Мін’юсту продати слідчий ізолятор на Лук’янівці та спорудити новий на околиці міста.

"Ситуація наразі така, що Київський слідчий ізолятор є одним з найбільших у Європі і зможе розмістити 2,5 тисячі осіб. Така велика кількість ув’язнених – це небезпечно, тому наша ідея – розділити. Експерти рекомендують, щоб в одному місці було не більше 1 тисячі осіб. Тому ми розглядали вартість нового будівництва, але це дуже дорого. Тому з початку побудувати установу на 2,5 тисячі людей, а потім їх перевести, це мало реалістично", – пояснила вона.

Тому в Мін’юсті ухвалили інше рішення: поступово відновлювати корпуси, а згодом на околиці Києві звести нову установу, щоб частину арештантів відселити туди.

За містом, в районі Бориспільської траси, планується збудувати ізолятор на 1 тисячу осіб. Проте на сьогодні коштів на таке будівництво ще немає.