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Как "небольшой отель": в Лукьяновском СИЗО открыли платные камеры

Вторник, 18 мая 2021, 16:37

В Киевском следственном изоляторе представили 18 восстановленных камер, в которых есть душевая кабина, туалет, телевизор, микроволновая печь, чайник, телефон, одно- или двухъярусные кровати.

Источник: УНИАН и министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Детали: Камеры оборудованы по норвежскому образцу, в серо-белых тонах.

В них есть санузел, телевизор, микроволновая печь, чайник, холодильник, раковина, стационарный телефон, одно- или двухъярусные кровати (в зависимости от типа камеры) с хорошими матрасами, а также видеокамера и Wi-Fi.

Министр юстиции Денис Малюська продемонстрировал на видео, как выглядят обновленные камеры. По его словам, это как "небольшой отель".

На первом и втором этажах корпуса СИЗО, где обновили камеры, также есть прачечная, комната для охраны и пост наблюдения с видеокамерами.

Как и в камерах, которые были обновлены несколько лет назад, пребывание в течение месяца для арестанта обойдется в 12 тысяч гривен независимо от того, одноместная эта камера или двухместная.

Как сообщила журналистам заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, в отремонтированных камерах смогут удерживать 32 человека.

Она добавила, что Минюст намерен и дальше обновлять камеры в следственном изоляторе Киева.

По ее словам, ремонт камер состоялся за счет средств, полученных от заключенных, которые пользуются платными камерами, обновленными ранее.

"Мы рассчитываем, что и этот корпус будет занят, а это значит, что 400 тысяч гривен в месяц изолятор будет получать на спецфонд капитальных расходов и сам себя сможет постепенно реконструировать", – пояснила Высоцкая.

Частичное финансирование состоялось и за счет капитальных расходов, добавила она.

Высоцкая также отметила, что всего в следственном изоляторе 2 300 человек, а платных камер не более чем на 48 человек.

Кроме того, она прокомментировала намерения Минюста продать следственный изолятор на Лукьяновке и построить новый на окраине города.

"Ситуация сейчас такова, что Киевский следственный изолятор является одним из крупнейших в Европе и сможет разместить 2,5 тысячи человек. Такое большое количество заключенных – это опасно, поэтому наша идея – разделить. Эксперты рекомендуют, чтобы в одном месте было не более 1 тысячи человек. Поэтому мы рассматривали стоимость нового строительства, но это очень дорого. Поэтому с начала построить учреждение на 2,5 тысячи человек, а потом их перевести, это мало реалистично", – пояснила она.

Поэтому в Минюсте приняли другое решение: постепенно восстанавливать корпуса, а затем на окраине Киева свести новое учреждение, чтобы часть арестантов отселить туда.

За городом, в районе Бориспольской трассы, планируется построить изолятор на 1 тысячу человек. Однако на сегодня средств на такое строительство еще нет.

Темы: тюрьмаМалюськаМинюстКиевправа человека


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