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В Україну можуть прибути експерти НАТО з протидії гібридним загрозам - Стефанішина

Вівторок, 18 травня 2021, 16:46

В Північноатлантичному альянсі обговорюють з Україною можливе відправлення групи експертів з боротьби із гібридними загрозами. 

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі з Девідом ван Вілом, помічником генсека з питань новітніх безпекових викликів.

"Ми обговорили з Девідом ван Вілом пропозицію відправити в Україну групу підтримки для боротьби з гібридними загрозами, що надаватиме допомогу з конкретних питань. Ми вітаємо цей крок. Оскільки Україна постійно є ціллю гібридних атак, ми дуже зацікавлені в обміні досвідом з НАТО щодо ефективного реагування на них", - написала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, віцепрем’єрка перебуває з офіційним візитом у Брюсселі перед майбутнім самітом НАТО.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030. 

Детальніше про це читайте у статті Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТО
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