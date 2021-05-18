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В Украине могут прибыть эксперты НАТО по противодействию гибридным угрозам - Стефанишина

Вторник, 18 мая 2021, 16:46

В Североатлантическом альянсе обсуждают с Украиной возможную отправку группы экспертов по борьбе с гибридными угрозами.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после встречи с Дэвидом ван Уиллом, помощником генсека по вопросам новейших безопасности вызовов.

"Мы обсудили с Дэвидом ван Уиллом предложение отправить в Украину группу поддержки для борьбы с гибридными угрозами, оказывать помощь по конкретным вопросам. Мы приветствуем этот шаг. Поскольку Украина постоянно является целью гибридных атак, мы очень заинтересованы в обмене опытом с НАТО по эффективному реагированию на них", - написала Ольга Стефанишина.

Напомним, вице-премьерка находится с официальным визитом в Брюсселе перед предстоящим саммитом НАТО.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг вынесет на обсуждение лидеров стран Альянса свои предложения относительно так называемого процесса НАТО-2030.

Подробнее об этом читайте в статье Украина и НАТО-2030: чего ждать Киеву от обновленной стратегии Альянса.

Темы: НАТО


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