ДБР затримало "на гарячому" суддю

Співробітники ДБР викрили в Слов’янську суддю Донецького окружного адміністративного суду, який за хабар обіцяв сприяти ухваленню "потрібного" судового рішення у Верховному суді.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у грудні 2020 року цей суддя, перебуваючи у Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за $30 тисяч він нібито може вирішити питання на користь підприємства в Касаційному господарському суді Верховного суду через своїх знайомих.

Його затримали під час отримання частини хабаря. У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.