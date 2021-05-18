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ДБР затримало "на гарячому" суддю

Вівторок, 18 травня 2021, 17:37

Співробітники ДБР викрили в Слов’янську суддю Донецького окружного адміністративного суду, який за хабар обіцяв сприяти ухваленню "потрібного" судового рішення у Верховному суді.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у грудні 2020 року цей суддя, перебуваючи у Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за $30 тисяч він нібито може вирішити питання на користь підприємства в Касаційному господарському суді Верховного суду через своїх знайомих.

Його затримали під час отримання частини хабаря. У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

 

Українська правда
Теми: Донецька областьДБРОфіс генпрокурорасудхабар


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