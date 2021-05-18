ДБР затримало "на гарячому" суддю
Вівторок, 18 травня 2021, 17:37
Співробітники ДБР викрили в Слов’янську суддю Донецького окружного адміністративного суду, який за хабар обіцяв сприяти ухваленню "потрібного" судового рішення у Верховному суді.
Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора
Деталі: За даними слідства, у грудні 2020 року цей суддя, перебуваючи у Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за $30 тисяч він нібито може вирішити питання на користь підприємства в Касаційному господарському суді Верховного суду через своїх знайомих.
Його затримали під час отримання частини хабаря. У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Українська правда