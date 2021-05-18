ГБР задержало "на горячем" судью

Сотрудники ГБР уличили в Славянске судью Донецкого окружного административного суда, который за взятку обещал способствовать принятию "нужного" судебного решения в Верховном суде.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, в декабре 2020 году этот судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за $30 тысяч он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного суда через своих знакомых.

Его задержали во время получения части взятки. В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.