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ГБР задержало "на горячем" судью

Вторник, 18 мая 2021, 17:37

Сотрудники ГБР уличили в Славянске судью Донецкого окружного административного суда, который за взятку обещал способствовать принятию "нужного" судебного решения в Верховном суде.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, в декабре 2020 году этот судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за $30 тысяч он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного суда через своих знакомых.

Его задержали во время получения части взятки. В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

 

Украинская правда
Темы: Донецкая областьГБРОфис генпрокурорасудвзятка


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