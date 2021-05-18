У Мінкульті склали рейтинг пам'яток, що потраплять до "Великої реставрації"

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило перелік із 109 об’єктів з урахуванням рейтингу, що взяли участь у відборі в рамках проекту "Велика Реставрація".

Джерело: повідомлення МКІП

Деталі: До переліку входять проекти з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів.

Відбір проектів був проведений експертною групою шляхом оцінювання кожного з них та подальшого формування рейтингу проектів. До експертної групи були включені представники Мінрегіону, Мінекономіки а також провідні вчені, науковці, експерти, архітектори, реставратори.

Об’єкти обрані по всій території України. Зі списком можна ознайомитися за посиланням.

У першому відборі взяли участь 211 проектів. До програми допущено 109 проектів. Їх перелік сформований з урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньою оцінкою проекта (першими у переліку зазначені проекти, які набрали найбільшу суму балів).

перші 5 позицій рейтингу

Найпершим у рейтингу є проєкт реставрації Семінарської церкви Резиденції Буковинського Митрополита на вул. М. Коцюбинського, 2 у м. Чернівці, -пам'ятки архітектури 1878 р.

В Мінкульті вказують, що наказ із затвердженим переліком об’єктів зі списку, які будуть першочергово реалізовані в рамках проэкту "Велика Реставрація", найближчим часом буде опубліковано на офіційному веб-сайті МКІП.