В Минкульте составили рейтинг 109 достопримечательностей, которые попадут в "Большую реставрацию"

Министерство культуры и информационной политики объявило список из 109 объектов с учетом рейтинга, принявших участие в отборе в рамках проекта "Большая Реставрация".

Источник: сообщение МКИП

Детали: В перечень входят проекты по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов.

Отбор проектов был проведен экспертной группой путем оценки каждого из них и дальнейшего формирования рейтинга проектов. В экспертную группу вошли представители Минрегиона, Минэкономики а также ведущие ученые, эксперты, архитекторы и реставраторы.

Объекты выбраны по всей территории Украины. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

В первом отборе приняли участие 211 проектов. В программу допущено 109 проектов. Их перечень сформирован с учетом рейтинга и с указанием набранных баллов, а также средней оценкой проекта (первыми в перечне указаны проекты, набравшие наибольшую сумму баллов).

Первым в рейтинге находится проект реставрации семинарской церкви Резиденции буковинских митрополитов на Черновцах.

В Минкульте указывают, что приказ с утвержденным перечнем объектов из списка, которые будут в первую очередь реализованы в рамках проекта "Большая Реставрация", в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте МКИП.