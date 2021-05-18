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Медсестра, що дбала про хворого на COVID-19 прем’єра Британії, звільнилась через "брак поваги"

Вівторок, 18 травня 2021, 19:11

Медсестра, яка доглядала за прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, коли він хворів на COVID-19, звільнилася з Національної служби охорони здоров'я (NHS), посилаючись на погане ставлення до медичного персоналу з боку уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Дженні Макгі критикувала оголошене в березні 1-відсоткове підвищення заробітної плати співробітників NHS, яке критики назвали "образою", тоді як уряд Британії заявив, що це найбільше, що вінможе собі дозволити.

"Ми не отримуємо поваги, а тепер і зарплати, яку заслуговуємо. Я вже втомилася від цього. Тому я подала заяву на звільнення", - сказала вона у фільмі "Рік, коли Британія зупинилася" - документальному фільмі 4-го каналу, який вийде в ефір 24 травня.

Макгі була однією з двох медсестер, яких Джонсон згадав і подякував за їхню "турботу і роздуми та акуратність" під час догляду за ним у реанімації. Джонсон сказав, що "причина того, що врешті-решт [його] організм почав отримувати достатньо кисню була в тому тому, що кожну секунду ночі вони спостерігали".

Пізніше медсестра відвідала Джонсона на Даунінг-стріт, де вона відмовилася брати участь у заході "Аплодисменти для доглядачів". "Багато медсестер вважають, що уряд керує не дуже ефективно - нерішучість, стільки неоднозначних повідомлень. Це просто дуже сумно", - сказала Макгі.

У заяві, опублікованій у вівторок, Макгі офіційно оголосила про свою відставку, сказавши, що це був "найважчий рік [її] сестринської кар'єри".

Теми: Велика Британіякоронавірус
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