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Медсестра, заботившаяся о больном COVID-19 премьере Британии, уволилась

Вторник, 18 мая 2021, 19:11

Медсестра, ухаживавшая за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, когда он болел COVID-19, уволилась из Национальной службы здравоохранения (NHS), ссылаясь на плохое отношение к медицинскому персоналу со стороны правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Дженни Макги критиковала объявленое в марте 1-процентное повышение заработной платы сотрудников NHS, которое критики назвали "оскорблением", тогда как правительство Великобритании заявило, что это самое большое, что оно может себе позволить.

"Мы не получаем уважения, а теперь и зарплаты, которую заслуживаем. Я уже устала от этого. Поэтому я подала заявление на увольнение", - сказала она в фильме "Год, когда Британия остановилась" - документальном фильме 4-го канала, который выйдет в эфир 24 мая.

Макги была одной из двух медсестер, которых Джонсон вспомнил и поблагодарил за их "заботу и размышления и аккуратность" при уходе за ним в реанимации. Джонсон сказал, что "причина того, что в конце концов [его] организм начал получать достаточно кислорода была в том том, что каждую секунду ночи они наблюдали".

Позже медсестра посетила Джонсона на Даунинг-стрит, где она отказалась участвовать в мероприятии "Аплодисменты для сиделок". "Многие из медсестер считают, что правительство управляет не очень эффективно - нерешительность, столько неоднозначных сообщений. Это просто очень грустно", - сказала Макги.

В заявлении, опубликованном во вторник, Макги официально объявила о своей отставке, сказав, что это был "самый тяжелый год [ее] сестринской карьеры".

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Темы: Великобританиякоронавирус
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