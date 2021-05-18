Президент Латвії підтвердив участь у саміті Кримської платформи

Президент Латвії Егілс Левітс візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи з деокупації півострова, який відбудеться 23 серпня у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави, про це згадав Володимир Зеленський під час зустрічі зі спікером Сейму Латвії Інарою Мурнієце.

Зеленський поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі. Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню актуальної ситуації на території тимчасово окупованого Криму.

"Хочу подякувати вам та вашим колегам за те, що відвідаєте Донбас. Вдячний за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за те, що не підтримуєте окупацію Криму", – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що саме Сейм Латвії у травні 2019 року першим з іноземних парламентів визнав геноцидом депортацію кримських татар радянською владою з території Криму у 1944 році.

Зеленський високо оцінив той факт, що президент Латвії Егілс Левітс першим зі світових лідерів підтвердив намір взяти особисту участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Також під час зустрічі було позитивно оцінено й нещодавню ініціативу латвійських депутатів зі створення у Сеймі Групи підтримки Кримської платформи, що є свідченням готовності Латвії до практичного наповнення цього важливого формату.

Як повідомлялося, низка країн вже підтвердили участь у саміті "Кримської платформи" на рівні найвищих представників держав, але на даному етапі з ініціативи МЗС України вирішило не називати ці країни.