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Президент Латвии подтвердил участие в саммите Крымской платформы

Вторник, 18 мая 2021, 19:57
Президент Латвии подтвердил участие в саммите Крымской платформы

Президент Латвии Эгилс Левитс примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы по деоккупации полуострова, который состоится 23 августа в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом вспомнил Владимир Зеленский во время встречи со спикером Сейма Латвии Инара Мурниеце.

Зеленский сообщил собеседницу о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации на территории временно оккупированного Крыма.

"Хочу поблагодарить вам и вашим коллегам за то, что посетите Донбасс. Благодарен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за то, что не поддерживаете оккупацию Крыма ", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что именно Сейм Латвии в мае 2019 года первым из иностранных парламентов признал геноцидом депортацию крымских татар советской властью с территории Крыма в 1944 году.

Зеленский высоко оценил тот факт, что президент Латвии Эгилс Левитс первым из мировых лидеров подтвердил намерение принять личное участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Также во время встречи была положительно оценена и недавняя инициативалатвийских депутатов по созданию в Сейме Группы поддержки Крымской платформы, что является свидетельством готовности Латвии к практическому наполнению этого важного формата.

Как сообщалось, ряд стран уже подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на уровне высших представителей государств, но на данном этапе по инициативе МИД Украины решил не называть эти страны.

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