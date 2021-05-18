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"Луганськ, Донецьк - це Україна": прем’єрка Естонії відвідала КПВВ у Станиці Луганській

Вівторок, 18 травня 2021, 20:57
Луганськ, Донецьк - це Україна: прем’єрка Естонії відвідала КПВВ у Станиці Луганській

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас вирушила на схід України та відвідала контрольний пункт в’їзду-виїзду, де триває спорудження сервісної зони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Кая Каллас поїхала до Луганської області разом з профільним міністром Олексієм Резніковим. 

"Кордони України міжнародно визначені. Луганськ - це Україна, Донецьк - це Україна, і Крим - це Україна. Ми 7 років стоїмо пліч-о-пліч з Україною і продовжимо це робити стільки, скільки буде потрібно. Я переконана, що найкраща відповідь України на збройну агресію Росії - це реформи. І, звісно, інвестування у розвиток підконтрольних Уряду територій. Люди повинні бачити, що на вільній території краще, тут є життя і Україна - це європейська країна", - зазначила прем’єрка. 

Нагадаємо, Кая Каллас у понеділок почала свій триденний візит до України.

Раніше прем’єрка зауважила, що реформи є найкращою відповіддю України на російську агресію через те, що наближають її майбутнє членство у ЄС та НАТО. Пріоритетними вона назвала антикорупційну та судову реформи.

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