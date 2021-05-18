Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Луганск, Донецк - это Украина": премьер Эстонии посетила КПВВ в Станице Луганской

Вторник, 18 мая 2021, 20:57

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отправилась на восток Украины и посетила контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской, где продолжается строительство сервисной зоны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кая Каллас поехала в Луганскую область вместе с профильным министром Алексеем Резниковым.

"Границы Украины международно определены. Луганск - это Украина, Донецк - это Украина, и Крым - это Украина. Мы 7 лет стоим бок о бок с Украиной и продолжим это делать столько, сколько потребуется. Я убеждена, что лучший ответ Украины на вооруженную агрессию России - это реформы. и, конечно, инвестирование в развитие подконтрольных правительству территорий. Люди должны видеть, что на свободной территории лучше, здесь жизнь и Украина - это европейская страна", - отметила премьер.

Напомним, Кая Каллас в понедельник начала свой трехдневный визит в Украину.

Ранее премьер отметила, что реформы является лучшим ответом Украины на российскую агрессию из-за того, что приближают ее будущее членство в ЕС и НАТО. Приоритетными она назвала антикоррупционную и судебную реформы.

Читайте также: Еще дальше от России: что известно о новой главе правительства Эстонии.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Прокурор Киева об обысках: Уже установлены убытки 43 млн грн

инфографикаОдна из областей вернулась в "оранжевую" зону

Нардепы отправили Степанова в отставку

Рада уволила министра экономики Петрашко

"ЕС" обвиняет ОП в кампании касательно "связей" Порошенко и Медведчука

Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

Все новости...
Последние новости
20:57
фото"Луганск, Донецк - это Украина": премьер Эстонии посетила КПВВ в Станице Луганской
20:39
Изменение интерчейнджа может повлиять на цены продуктов
20:25
Хомчак сообщил НАТО о российских войсках у границ Украины
19:57
Президент Латвии подтвердил участие в саммите Крымской платформы
19:44
Курс гривни к доллару продолжает сильно укрепляться
19:32
Прокурор Киева об обысках: Уже установлены убытки 43 млн грн
19:23
Кадровых изменений в министерствах до осени не будет – Арахамия
19:11
Медсестра, заботившаяся о больном COVID-19 премьере Британии, уволилась
18:58
В первом квартале прибыль Оператора ГТС упала на четверть
18:40
инфографикаОдна из областей вернулась в "оранжевую" зону
Все новости...