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Чехія у річницю депортації кримських татар засудила репресії в окупованому Росією Криму

Вівторок, 18 травня 2021, 22:01

Міністерство закордонних справ Чехії до 77-ї річниці депортації радянською владою кримських татар оприлюднило заяву, у якій згадує ці події та звертає увагу на ситуацію з правами людини в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

МЗС Чехії зазначає, що тоді десятки тисяч кримських татар не пережили наслідків насильницького переселення  і десятиріччями не могли повернутися на батьківщину, а з 2014 року стали жертвами нових переслідувань з боку Російської Федерації - зокрема через те, що чинили спротив окупації. 

МЗС згадує заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а багатьох кримських татар судять за фальшивими звинуваченнями, катують та утримують у негідних умовах. 

"Міністерство закордонних справ Чеської Республіки висловлює повагу всім жертвам депортацій, підтримує зусилля кримськотатарського народу в боротьбі за свободу та засуджує постійне розтоптування прав не тільки кримських татар, але й інших переслідуваних українських громадян.

Чеська Республіка повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, не визнавала і не визнає нелегальну анексію Криму. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити порушувати права українських громадян, негайно звільнити всіх політичних в’язнів, зупинити окупацію української території та почути заклики міжнародного співтовариства виправити ситуацію", - наголошує дипломатичне відомство Чехії.

З таким самим закликом у річницю депортації виступило Представництво ЄС в Україні. 

Нагадаємо, на початку лютого голова МЗС Дмитро Кулеба у розмові з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем поставив питання про покарання Росії за допомогою нового санкційного механізму ЄС за порушення прав людини в окупованому Криму.

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