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Чехия в годовщину депортации крымских татар осудила репрессии в оккупированном РФ Крыму

Вторник, 18 мая 2021, 22:01

Министерство иностранных дел Чехии к 77-й годовщине депортации советской властью крымских татар обнародовало заявление, в котором вспоминает эти события и обращает внимание на ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "Европейская правда".

МИД Чехии отмечает, что после депортации десятки тысяч крымских татар не пережили последствий насильственного переселения и десятилетиями не могли вернуться на родину, а с 2014 года стали жертвами новых преследований со стороны Российской Федерации - в частности из-за того, что сопротивлялись оккупации.

МИД упоминает запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и то, что многих крымских татар судят по фальшивым обвинениям, пытают и содержат в недостойных условиях.

"Министерство иностранных дел Чешской Республики выражает уважение всем жертвам депортаций, поддерживает усилия крымскотатарского народа в борьбе за свободу и осуждает постоянное растаптывание прав не только крымских татар, но и других преследуемых украинских граждан.

Чешская Республика полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не признавала и не признает нелегальную аннексию Крыма. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушать права украинских граждан, немедленно освободить всех политических заключенных, остановить оккупацию украинской территории и услышать призывы международного сообщества исправить ситуацию", - отмечает дипломатическое ведомство Чехии.

С таким же призывом в годовщину депортации выступило Представительство ЕС в Украине.

Напомним, в начале февраля глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поставил вопрос о наказании России с помощью нового санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

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