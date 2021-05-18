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Дитина постраждала від вибуху на дитячому майданчику в Сєвєродонецьку

Вівторок, 18 травня 2021, 23:11

У Сєвєродонецьку внаслідок вибуху, ймовірно, сигнального патрону, постраждала дитина.

Джерело: поліція Луганщини

Деталі: Зазначається, що близько 17 години на "102" надійшло повідомлення, що на дитячому майданчику стався вибух, внаслідок якого поранилася 9-річна дівчинка.

Поруч в кущах та на лавці поліція знайшла ще два сигнальні патрони. Поліції відомо, що їх знайшли хлопці, які живуть у цьому ж дворі, на смітнику й заховали їх у кущах, де їх підібрала дівчинка.

Вона у лікарні, їй діагностували розсічення брови. Слідчі вирішують питання щодо кваліфікації події.

 

Українська правда
Теми: Луганська областьполіціядіти


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