Ребенок пострадал от взрыва на детской площадке в Северодонецке
Вторник, 18 мая 2021, 23:11
В Северодонецке в результате взрыва предварительно сигнального патрона пострадал ребенок.
Источник: полиция Луганщины
Детали: Отмечается, что около 17 часов на "102" поступило сообщение, что на детской площадке произошел взрыв, в результате которого ранена 9-летняя девочка.
Рядом в кустах и на скамейке полиция нашла еще два аналогичных патрона. Полиции известно, что их нашли ребята, которые живут в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, где их подобрала девочка.
Она в больнице, ей диагностировали рассечение брови. Следователи решают вопрос о квалификации события.
Украинская правда