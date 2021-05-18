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Ребенок пострадал от взрыва на детской площадке в Северодонецке

Вторник, 18 мая 2021, 23:11
Ребенок пострадал от взрыва на детской площадке в Северодонецке

В Северодонецке в результате взрыва предварительно сигнального патрона пострадал ребенок.

Источник: полиция Луганщины

Детали: Отмечается, что около 17 часов на "102" поступило сообщение, что на детской площадке произошел взрыв, в результате которого ранена 9-летняя девочка.

Рядом в кустах и ​​на скамейке полиция нашла еще два аналогичных патрона. Полиции известно, что их нашли ребята, которые живут в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, где их подобрала девочка.

Она в больнице, ей диагностировали рассечение брови. Следователи решают вопрос о квалификации события.

 

Украинская правда

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Темы: Луганская областьполициядети
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