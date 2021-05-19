Іспанія стягнула війська в ексклав Сеута на тлі рекордного напливу мігрантів
Іспанія направила війська на територію свого ексклава Сеута для патрулювання кордону з Марокко – після того, як в Сеуту проникли близько 8 тисяч мігрантів, зокрема 1,5 тисячі неповнолітніх.
Джерело: Reuters
Деталі: Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що це раптове прибуття мігрантів є серйозною кризою для Європи, пообіцявши негайно відновити порядок на тлі загострення дипломатичної напруженості з Марокко.
Пляж Сеути охороняли бронетранспортери, а солдати і поліція використовували кийки, щоб очистити пляж від мігрантів, і кидали димові шашки. Reuters пише, що кількість мігрантів, що прибувають морем, скоротилася і дехто добровільно повертається в Марокко. Близько 4 тисяч мігрантів вже були відправлені назад в Марокко.
Раніше Іспанія та Марокко домовилися, що нелегалів, які дістаються Сеути морем, висилатимуть в Марокко.
Регіональний лідер Сеути розкритикував те, що він назвав "пасивністю" Марокко перед напливом мігрантів, і деякі незалежні експерти, як зазначає Reuters, заявили, що Рабат спочатку дозволив це як засіб тиску на Мадрид - через його рішення допустити лідера повстанців із Західної Сахари Брахіма Галі до лікування в клініці Іспанії.
За даними дипломатичного джерела Reuters, Рабат відкликав свого посла для консультацій. Джерело додало, що відносини з Іспанією потребують "роздумів".
Нагадаємо:
- Сеута знаходиться на на північному узбережжі Африки.
- Маршрут через іспанські міста-ексклави Сеуту і Мелілью є одним з основних способів міграції африканців в Західну Європу.
- Минулої доби в Сеуту прибули 5 тисяч мігрантів - це максимальна кількість на добу.