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Іспанія стягнула війська в ексклав Сеута на тлі рекордного напливу мігрантів

Середа, 19 травня 2021, 05:26
Іспанія стягнула війська в ексклав Сеута на тлі рекордного напливу мігрантів
aljazeera.com

Іспанія направила війська на територію свого ексклава Сеута для патрулювання кордону з Марокко – після того, як в Сеуту проникли близько 8 тисяч мігрантів, зокрема 1,5 тисячі неповнолітніх.

Джерело: Reuters

Деталі: Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що це раптове прибуття мігрантів є серйозною кризою для Європи, пообіцявши негайно відновити порядок на тлі загострення дипломатичної напруженості з Марокко.

Пляж Сеути охороняли бронетранспортери, а солдати і поліція використовували кийки, щоб очистити пляж від мігрантів, і кидали димові шашки. Reuters пише, що кількість мігрантів, що прибувають морем, скоротилася і дехто добровільно повертається в Марокко.  Близько 4 тисяч мігрантів вже були відправлені назад в Марокко.

Раніше Іспанія та Марокко домовилися, що нелегалів, які дістаються Сеути морем, висилатимуть в Марокко.

Регіональний лідер Сеути розкритикував те, що він назвав "пасивністю" Марокко перед напливом мігрантів,  і деякі незалежні експерти, як зазначає Reuters, заявили, що Рабат спочатку дозволив це як засіб тиску на Мадрид - через його рішення допустити лідера повстанців із Західної Сахари Брахіма Галі до лікування в клініці Іспанії.

За даними дипломатичного джерела Reuters, Рабат відкликав свого посла для консультацій. Джерело додало, що відносини з Іспанією потребують "роздумів".

Нагадаємо:

  • Сеута знаходиться на на північному узбережжі Африки.
  • Маршрут через іспанські міста-ексклави Сеуту і Мелілью є одним з основних способів міграції африканців в Західну Європу.
  • Минулої доби в Сеуту прибули 5 тисяч мігрантів - це максимальна кількість на добу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: міграціяІспанія
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