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Испания стянула войска в эксклав Сеута на фоне рекордного наплыва мигрантов

Среда, 19 мая 2021, 05:26

Испания направила войска на территорию своего эксклава Сеута для патрулирования границы с Марокко - после того, как в Сеуту проникли около 8 тысяч мигрантов, в том числе 1,5 тысячи несовершеннолетних.

Источник: Reuters

Детали: Премьер-министр Педро Санчес заявил, что это внезапное прибытие мигрантов является серьезным кризисом для Европы, пообещав немедленно восстановить порядок на фоне обострения дипломатической напряженности из Марокко.

Пляж Сеуты охраняли бронетранспортеры, а солдаты и полиция использовали дубинки, чтобы очистить пляж от мигрантов, и бросали дымовые шашки. Reuters пишет, что количество мигрантов, прибывающих морем, сократилось и некоторые добровольно возвращается в Марокко. Около 4 тысяч мигрантов уже были отправлены обратно в Марокко.

Ранее Испания и Марокко договорились, что нелегалов, которые прибывают в Сеуту морем, будут высылать в Марокко.

Региональный лидер Сеуты раскритиковал то, что он назвал "пассивностью" Марокко перед наплывом мигрантов, и некоторые независимые эксперты, как отмечает Reuters, заявили, что Рабат сначала позволил это в качестве способа давления на Мадрид - из-за его решения допустить лидера повстанцев из Западной Сахары Брахима Гали к лечению в клинике Испании.

По данным дипломатического источника Reuters, Рабат отозвал своего посла для консультаций. Источник добавил, что отношения с Испанией требуют "размышлений".

Напомним:

  • Сеута находится на на северном побережье Африки.
  • Маршрут через испанские города-эксклава Сеута и Мелилья является одним из основных способов миграции африканцев в Западную Европу.
  • За прошедшие сутки в Сеуту прибыли 5 тысяч мигрантов - это максимальное количество в сутки.

Темы: миграцияИспания


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