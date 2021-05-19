Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, українські військові давали відсіч
Середа, 19 травня 2021, 07:47
18 травня окупанти на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.
Джерело: штаб ООС у facebook
Деталі: Зокрема, неподалік Пісків ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Біля Світлодарська та Зайцевого окупанти стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, поблизу Красногорівки - з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.
Як зазначається, на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда