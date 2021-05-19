Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, украинские военные давали отпор

Среда, 19 мая 2021, 07:47
Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, украинские военные давали отпор

18 мая оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС в facebook

Детали: В частности, неподалеку Песков враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Светлодарска и Зайцево оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Красногоровки - из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. У Авдеевки - из подствольных гранатометов.

Как отмечается, на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
война
В Николаеве возросло количество жертв ночной атаки оккупантов: погибли супруги
Воины Нацгвардии взяли в плен российского командира из Чечни
Предоставление Украине истребителей F-16 остановит блокаду портов россиянами - Кулеба
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
В центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: