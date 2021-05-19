Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, украинские военные давали отпор

18 мая оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС в facebook

Детали: В частности, неподалеку Песков враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Светлодарска и Зайцево оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Красногоровки - из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. У Авдеевки - из подствольных гранатометов.

Как отмечается, на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.