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В Україні 37,5 тисяч осіб повністю вакциновані проти коронавірусу 

Середа, 19 травня 2021, 08:52

В Україні вже 957 346 осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, а 37 526 осіб отримали обидві дози вакцини.

Джерело: дані МОЗ, сайту health-security.rnbo.gov.ua і в Telegram Коронавірус у регіонах

Деталі: 18 травня першою дозою вакцини щепили 9 016 жителів України, другою дозою – 10 072 осіб.

За даними МОЗ, у вівторок вакциною CoviShield щеплено 480 осіб, вакциною CoronaVac – 6 070 осіб, вакциною Comitnaty – 5 412 осіб, вакциною AstraZeneca – 7 126 осіб.

Згідно з даними РНБО, в Києві ще жодну людину не щепили повторно препаратом AstraZeneca, 2 897 осіб щепили повторно вакциною Sinovac Biotech, 1 345 осіб отримали другий укол вакциною від Pfizer-BioNTech.

 

Теми: вакцинаціяздоров'яепідеміякоронавірусCovid-2019


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